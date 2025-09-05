Sitzung des Stadtrates

Auch in Köln gilt künftig ein Badeverbot für den Rhein. (Christoph Hardt/ Geisler-Fotopress)

Im Stadtrat stimmte eine breite Mehrheit der Parteien zu. Allerdings wurde die Vorlage der Verwaltung abgeschwächt, die ein grundsätzliches Betretungsverbot vorgesehen hatte. Stattdessen soll es - ähnlich wie etwa in Düsseldorf - weiterhin erlaubt bleiben, bis zur Höhe der Knöchel ins Wasser zu gehen. Das Verbot gilt nach der offiziellen Bekanntmachung. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt kann das rund zwei Wochen dauern.

Ähnliche Badeverbote für den Rhein gelten neben Düsseldorf unter anderem in Duisburg, Krefeld und Neuss. In allen Städten - und künftig auch in Köln - können Verstöße mit Geldbußen von bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.