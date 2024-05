Internationaler Strafgerichtshof

Außenansicht des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (picture alliance / ANP / Phil nijhuis)

Herzog betonte, jeder Versuch, Parallelen zwischen den Terroristen der Hamas und der demokratisch gewählten Regierung Israels zu ziehen, könne nicht akzeptiert werden. Israel erwarte von allen Führern der freien Welt, dass sie diesen Schritt verurteilten und ihn entschieden ablehnten. Der Minister im Kriegskabinett, Gantz, sagte, Israel führe nach einem von der Hamas verübten Massaker einen gerechten Krieg. Der rechtsextreme israelische Politiker Smotrich verglich die Anträge auf Haftbefehl mit Nazi-Propaganda.

Kritik auch aus den USA und Großbritannien

Auch US-Präsident Biden kritisierte, Israel und die islamistische Hamas dürften nicht gleichgestellt werden. Er betonte, man werde Israel bei Bedrohungen gegen die Sicherheit des Landes immer zur Seite stehen. Ähnlich äußerte sich US-Außenminister Blinken. Dass Haftbefehle für hochrangige israelische Regierungsmitglieder zusammen mit Haftbefehlen für Hamas-Terroristen beantragt worden seien, sei "beschämend".

Der britische Premierminister Sunak erklärte, das Vorgehen des Chefanklägers sei nicht hilfreich in dem Bestreben, eine Feuerpause im Gazastreifen zu erreichen, die Geiseln dort heraus oder Hilfsgüter hinein zu bekommen. Österreichs Bundeskanzler Nehammer bezeichnete das Vorgehen des Chefanklägers am Internationalen Strafgerichtshof als "nicht nachvollziehbar".

Hamas fordert Aufhebung der Anträge

Die Hamas kritisierte ihrerseits die gegen ihre Führer ebenfalls beantragten Haftbefehle. Opfer und Henker würden gleichgesetzt; Israel werde ermutigt, den Krieg im Gazastreifen fortzusetzen. In einer Mitteilung der Terrororganisation wird verlangt, die Anträge aufzuheben.

Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hatte die Haftbefehle im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg am Mittag beantragt. Betroffen ist neben Israels Ministerpräsident Netanjahu auch Verteidigungsminister Galant, sowie auf der anderen Seite Hamas-Führer Sinwar und zwei weitere Funktionäre der Terrororganisation.

Chefankläger kritisiert willkürliche Tötungen und "Ausrottung"

Netanjahu und Galant wird vorgeworfen, für das Aushungern von Zivilisten sowie für willkürliche Tötungen und Angriffe auf Zivilisten verantwortlich zu sein. Den Hamas-Führern wirft Chefankläger Khan "Ausrottung" sowie Mord, Geiselnahme, Vergewaltigung und Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor - im Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober, der der Auslöser des Gaza-Kriegs war. Bei dem Überfall der Hamas auf Israel waren nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Menschen gestorben. Die Organisation hält immer noch Dutzende Geiseln gefangen.

Entscheidung liegt bei Ermittlungsrichtern

Über die Anträge auf Haftbefehle müssen nun Ermittlungsrichter des Internationalen Strafgerichtshofs entscheiden. Israel ist kein Vertragspartner des Internationalen Strafgerichtshofs. Dessen Legimität wird ebenfalls unter anderen von den USA, Russland und China nicht anerkannt.

Der IStGH mit Sitz in Den Haag in den Niederlanden ist eine Internationale Organisation im völkerrechtlichen Sinn, aber kein Teil der Vereinten Nationen. Darin unterscheidet er sich von dem umgangssprachlich als "UNO-Kriegsverbrechertribunal" bezeichneten Internationalen Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) und dem Internationalen Strafgericht für Ruanda (ICTR). Deren Zuständigkeit betraf nur bestimmte Konflikte, der IStGH dagegen unterliegt keiner derartigen Beschränkung.

