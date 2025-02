Vereinte Nationen

Israels Außenminister, Gideon Saar (AP / Petr David Josek)

Außenminister Saar schrieb auf der Plattform X zur Begründung, das Gremium dämonisiere die einzige Demokratie im Mittleren Osten und verbreite Antisemitismus. Israel sei in über 100 Resolutionen verurteilt worden, mehr als der Iran, Kuba, Nordkorea und Venezuela zusammen. US-Präsident Trump hatte gestern ein Dekret unterzeichnet, das die Beteiligung der USA an mehreren Organisationen der Vereinten Nationen infrage stellt. Unter anderem sieht es vor, aus dem UNO-Menschenrechtsrat auszutreten. Allerdings sind die Vereinigten Staaten zurzeit gar kein Mitglied, da ihre jüngste dreijährige Amtszeit in dem Rat mit Beginn des neuen Jahres endete.

