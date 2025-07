Abschiebeflug nach Bagdad

Die jesidische Familie wohnte laut rbb seit 2022 mit vier minderjährigen Kindern in Lychen in der Uckermark. Sie hatte 2014 im Irak die Gräueltaten der Terrormiliz IS überlebt, die Deutschland später offiziell als Völkermord an den Jesiden anerkannte. Wie viele andere Angehörige der ethnisch-religiösen Minderheit fand die Familie Aufnahme in der Bundesrepublik. Ihr Asylantrag wurde jedoch Anfang 2023 abgelehnt. Der rbb zitiert aus dem Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge , wonach die Familie "aus asylfremden Motiven, zwecks besserer Zukunftschancen" nach Deutschland gekommen sein soll.