Viele Kinder im Gazastreifen erleiden schwere Verletzungen. Die Städte Hannover und Düsseldorf wollen einige von ihnen aufnehmen. (AFP / EYAD BABA)

Der CDU-Politiker betonte, es komme darauf an, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Deshalb sei er zurückhaltend bei der Frage, inwieweit man ausfliegen könne. Da würde es immer nur um einzelne Personen gehen, so Frei, und es müssten viele Fragen geklärt werden. Welche Fragen konkret, sagte der Bundesminister für besondere Aufgaben nicht.

Das Bundesinnenministerium hatte am Wochenende darauf verwiesen, dass die Umsetzbarkeit derartiger Initiativen entscheidend von der Sicherheitslage, der Möglichkeit der Ausreise und weiteren Faktoren abhänge. Man prüfe die Angebote aus Hannover und Düsseldorf.

Die beiden Städte hatten angeboten, verletzte Kinder aufzunehmen. Dies sei aber nur in Kooperation mit der Bundesregierung möglich, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.