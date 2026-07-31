Auch die KI von Anthropic griff echte Firmen an. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

In Testläufen drang Künstliche Intelligenz von Anthropic ungeplant in drei fremde Computersysteme ein, wie die KI-Firma mitteilte. Das sei erst bei einer nun aus dem aktuellen Anlass erfolgten Überprüfung festgestellt worden. Die Namen der betroffenen Unternehmen wurden nicht genannt.

In der Testumgebung sei aufgrund eines Missverständnisses der Zugang zum Internet frei gewesen. Das ist ein Unterschied zum früheren Fall: Die KI von OpenAI war abgeschottet und musste sich erst einen Weg nach draußen bahnen.

Anthropic ist für den KI-Chatbot Claude bekannt, OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.