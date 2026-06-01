Die neuen Vorschriften verpflichten Social-Media-Plattformen dazu, Systeme zur Überprüfung des Alters einzuführen und Nutzern unter 16 Jahren die Erstellung von Konten zu verwehren. Die Regeln gelten für Plattformen mit mindestens acht Millionen Nutzern, darunter Facebook, Instagram, TikTok und YouTube.
Unternehmen, die sich nicht daran halten, drohen Strafen von umgerechnet bis zu 2,5 Millionen US-Dollar. Eltern, deren Kinder es jedoch schaffen, das Gesetz zu umgehen, werden nicht bestraft.
Andere Länder, darunter Australien, Brasilien und Indonesien, haben altersbezogene Beschränkungen oder Anforderungen für den Zugang von Kindern zu sozialen Medien bereits eingeführt oder angekündigt. Weitere Länder prüfen solche Maßnahmen.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.