EU-Parlament

Der PVV-Vorsitzende Geert Wilders will mit seiner Partei den "Patrioten für Europa" beitreten. (picture-alliance / dpa / ANP/ Martijn Beekman)

Das kündigte ihr Parteivorsitzender Wilders an. Man wolle die Kräfte im Europäischen Parlament bündeln, erklärte er.

Ungarns Ministerpräsident Orban, der frühere tschechische Regierungschef Babis und der Chef der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich, Kickl, hatten am Sonntag in Wien die Gründung der neuen Rechtsaußen-Fraktion angekündigt. Den "Patrioten für Europa" will bislang auch die spanische Partei "Vox" beitreten.

Um eine Fraktion im Europäischen Parlament gründen zu können, sind mindestens 23 EU-Abgeordnete aus mindestens einem Viertel der 27 Mitgliedsstaaten erforderlich. Deshalb müssten sich dem neuen Bündnis noch Parlamentarier aus zwei weiteren EU-Ländern anschließen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.