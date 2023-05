Pläne der Bundesregierung

Auch Nordrhein-Westfalen lehnt Modellregionen für den kommerziellen Verkauf von Cannabis ab. (Unsplash | Matthew Brodeur)

Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf begründete seine Ablehnung des Vorhabens mit möglichen Hirnschäden durch den Cannabis-Konsum bei jungen Erwachsenen. Außerdem sei bisher nicht klar, wie das Vorhaben mit geltendem Völker- und Europarecht in Einklang gebracht werden solle, sagte eine Sprecherin von Minister Laumann, CDU, der "Rheinischen Post".

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will in Modellregionen die Abgabe von Cannabis in Fachgeschäften zeitlich befristet testen lassen. Der SPD-Politiker hat dazu für den Herbst einen Gesetzentwurf angekündigt.

Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen haben bereits Interesse bekundet, sich an dem Projekt zu beteiligen - unter ihnen Köln, Münster und Bonn.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.