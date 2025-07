Diogo Jota, der beim FC Liverpool spielte, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mickael Chavet)

Sie reisten in deren Heimatort Gondomar, wo sich Familienmitglieder und enge Freunde seit dem Vormittag zu einer Totenwache versammelt hatten. Zudem legte das Parlament in Lissabon eine Schweigeminute ein. Der 28-Jährige und sein drei Jahre jüngerer Bruder waren am Donnerstag in Spanien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Als Ursache wird ein geplatzter Reifen vermutet.

Vor kurzem hatte Diogo Jota mit dem FC Liverpool die englische Meisterschaft und mit Portugal die Nations League gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.