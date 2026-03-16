Gesundheit

Die deutschen Preise für Medikamente sind im internationalen Vergleich hoch. (picture alliance / empics / Julien Behal)

Es könne nicht sein, dass die Beiträge der Versicherten immer weiter stiegen, während die Pharmaindustrie Milliardengewinne einfahre, sagte die Vorstandsvorsitzende Engelmeier der Neuen Osnabrücker Zeitung. Konkret forderte sie für neue Medikamente eine Schnellbewertung der Kosten-Nutzen-Relation schon vor der Zulassung. So ließen sich - Zitat - Fantasiepreise der Konzerne verhindern. Auch die Gesetzlichen Krankenkassen fordern Maßnahmen von der Politik. Die Arzneimittelpreise in Deutschland seien schon die höchsten hinter denen der USA, sagte der GKV-Vorstandsvorsitzende Blatt. Er wies unter anderem das Argument zurück, ein Drücken der Preise vertreibe Hersteller ins Ausland. Schon heute ließen deutsche Konzerne in China oder Indien produzieren.

Die Pharmaindustrie betont, die hohen Preise seien nötig, um die extremen Kosten in Milliardenhöhe für die Forschung zu decken. Zugleich warnt sie vor Gefahren für die Versorgungssicherheit. Experten führen den starken Anstieg der Preise unter anderem auf eine zunehmende Nachfrage aufgrund der alternden Bevölkerung zurück.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.