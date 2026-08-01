Rentenreform

VdK-Präsidentin Bentele sagte der "Rheinischen Post", die Pläne für die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren stießen Menschen vor den Kopf, die lange gearbeitet und eingezahlt hätten. Diese Menschen hätten sich ihren Ruhestand redlich verdient. Darüber hinaus sei der Akku bei vielen einfach leer.
Die CDU-Ministerpräsidenten Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens hatten gefordert, auf die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren zu verzichten. Dafür erhielten sie auch Zuspruch von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.