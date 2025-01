"Gewaltige Schnittmenge"

Agnes Strack-Zimmermann hält Schwarz-Gelb für eine gelungene Kombination. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Gegenüber der Zeitung "Bild am Sonntag" sprach sie von einer gewaltigen Schnittmenge und einer sehr gelungenen Kombination. Für die Herausforderungen in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik wäre Schwarz-Gelb aus ihrer Sicht eine gute Mischung. Gleichwohl gehe im Wahlkampf jeder für sich in die Bütt, betonte die Verteidigungsexpertin, die dem FDP-Präsidium angehört und im Europaparlament sitzt.

Die Freien Demokraten kommen morgen in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.