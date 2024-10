Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Geheimdienst berichtet, gibt es einen Beschluss der nordkoreanischen Regierung, vier Brigaden mit 12.000 Soldaten an die Front in der Ukraine zu schicken, darunter Spezialkräfte. Ähnlich hatte sich zuvor der ukrainische Präsident Selenskyj geäußert. Nach seinen Angaben befinden sich bereits erste nordkoreanische Soldaten in den von Russland besetzten Gebieten. Die NATO erklärte heute dagegen, sie könne Berichte über eine Beteiligung Nordkoreas am Krieg gegen die Ukraine nicht bestätigen.

Nordkorea und Russland haben in den vergangenen Jahren ihre militärischen Beziehungen verstärkt. Nach Ansicht von Experten setzt Russland in der Ukraine nordkoreanische Raketen ein, was von Moskau und Pjöngjang allerdings bestritten wird.

