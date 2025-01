Grünen-Kanzlerkandidat (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Einfache Lösungen führten in der aktuellen Schieflage der Finanzen nicht ans Ziel, sagte Baas der Funke-Mediengruppe. Nur mehr Geld in ein Gesundheitssystem zu stecken, in dem die Mittel nicht zielgenau und effizient eingesetzt würden, helfe langfristig nicht weiter. Nötig seien vielmehr grundlegende Reformen. Zuvor hatte der CSU-Vorsitzende Söder kritisiert, die Grünen wollten nicht nur höhere Steuern, sonder jetzt auch noch an die Spar-Erträge der Menschen ran. FDP-Generalsekretär Buschmann sprach von einem "großen Habeck-Klau".

Der Grünen-Politiker hatte gefordert, zur Finanzierung der Kassen künftig auch Kapitalerträge mit Sozialabgaben zu belegen.

