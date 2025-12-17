Telefon-Terror

Wie das Unternehmen in Bonn mitteilte, erscheint in solchen Fällen die Warnung "Vorsicht, möglicher Betrug!" auf dem Smartphone-Bildschirm. Dies gelte für Fälle, in denen jemand im Telekom-Netz von einer inländischen oder ausländischen Nummer angerufen werde, die in einer Datenbank als unseriös oder betrügerisch erfasst sei.
Vodafone hatte ein ähnliches Warnsystem im Mai aktiviert. Seither hat es Firmenangaben zufolge bereits 50 Millionen Mal Alarm geschlagen. Die Betrugsanrufe kämen nicht nur aus Deutschland, sondern besonders häufig aus den Niederlanden, Österreich, Italien und dem Vereinigten Königreich.
Der dritte etablierte Handynetz-Betreiber in Deutschland, O2 Telefónica, hat noch kein solches Betrugswarnsystem installiert.
Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.