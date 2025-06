Laut Polizei gibt es in Los Angeles massenhaft Festnahmen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eric Thayer)

Gouverneur Abbott schrieb im Onlineportal X, die Nationalgarde werde der Polizei dabei helfen, Frieden und Ordnung aufrechtzuerhalten.

In der kalifornischen Metropole Los Angeles meldete die Polizei in der Nacht "massenhafte" Festnahmen. Anlass waren demnach Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre. Sie galt in Teilen der Innenstadt, um Vandalismus und Plünderungen zu stoppen.

In Los Angeles war es in den vergangenen Tagen bei Protesten gegen die von Präsident Trump angeordneten Abschiebungen zu Ausschreitungen gekommen. Trump entsandte daraufhin gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom 4.000 Nationalgardisten und 700 Marine-Infanteristen.

