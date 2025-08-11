Schüler sollen sich dabei während des regulären Unterrichts mit den im Grundgesetz verankerten Werten und demokratischen Prinzipien befassen. Bildungsminister Tischner, CDU, sagte dem MDR, auch in der Schule müsse über die großen Vorzüge der Verfassung gesprochen werden. Die AfD im Landtag sprach indes von Symbolpolitik, Die Linke betonte, eine Viertelstunde reiche für solch ein komplexes Thema nicht aus. Bayern hatte die Verfassungsviertelstunde zum vergangenen Schuljahr eingeführt.
In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt beginnt heute das neue Schuljahr.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.