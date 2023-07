Auch in Thüringen gibt es nun eine Landarztquote. (picture alliance/ZB/Waltraud Grubitzsch)

Ein entsprechender Gesetzentwurf wird in den Landtag in Erfurt eingebracht. Er sieht vor, einen bestimmten Teil der Studienplätze an der Universität Jena an Bewerber zu vergeben, die sich nach dem Abschluss für mindestens zehn Jahre zur Arbeit in einem Ärztemangelgebiet verpflichten. Damit könnten dann auch Interessenten bessere Chancen auf einen Studienplatz bekommen, deren Abiturnote den Numerus Clausus nicht erfüllt. Die Quotenregelung soll ab dem Wintersemester 2024/2025 greifen. In Thüringen ist laut Kassenärztlicher Vereinigung rund ein Drittel der knapp 1.700 Hausärzte 60 Jahre und älter.

Nordrhein-Westfalen hatte zum Wintersemester 2019/2020 erstmals eine Landarztquote umgesetzt. Inzwischen gibt es ähnliche Regelungen in mehreren Bundesländern.

