Gesellschaft

Ministerpräsident Babis sprach sich in einer Videobotschaft im Internet für ein Verbot für Unter-15-Jährige aus. Vize-Regierungschef Havlicek sagte, ein solches Verbot könne noch in diesem Jahr kommen. Man führe bereits Gespräche mit Fachleuten, unter anderem mit den Mobilfunk-Anbietern.
Australien hatte im Dezember als weltweit erstes Land ein Zugangsverbot zu Sozialen Medien für Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Neben Frankreich und Spanien planen Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen, Großbritannien und Malysia ähnliche Maßnahmen.
