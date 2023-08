Hohe Energiekosten

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (CDU) (IMAGO / Bernd Elmenthaler)

Er erwarte, dass auch die SPD hier klar Position beziehe, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Wer in dieser Sache nicht schnell handele, trage den Industriestandort Deutschland zu Grabe. Die energieintensive Wirtschaft hierzulande brauche eine strukturelle und zielgerichtete Entlastung, die Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze sichere. Wandere die Industrie ab, bekomme auch der soziale Zusammenhalt Risse. Wüst kritisierte in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Scholz, der zuletzt seine Ablehnung eines dauerhaft subventionierten Strompreises bekräftigt hatte. Dieser habe der Industrie noch im Wahlkampf einen Satz von nur vier Cent in Aussicht gestellt.

Grüne und Teile der SPD haben sich für eine zumindest vorübergehende Subventionierung ausgesprochen, die FDP ist wie Scholz dagegen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.