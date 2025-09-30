USA
Auch YouTube zahlt Millionenbetrag um Rechtsstreit mit Trump über um Kontosperrungen beizulegen

Um einen Rechtsstreit mit US-Präsident Trump beizulegen, hat der Google-Konzern einer Zahlung von 22 Millionen Dollar zugestimmt.

    Das Logo des Video-Portals YouTube wird auf dem Display eines Smartphones angezeigt. Im Hintergrund ist auf einem Bildschirm die YouTube Homepage zu sehen.
    Das Logo der Plattform YouTube. (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)
    Die Videoplattform YouTube, die zu Google gehört, hatte 2021 ein Konto Trumps gesperrt, nachdem dessen Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Die Millionenzahlung geht aus einem veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Ähnliche Regelungen waren zuvor von den amerikanischen Techkonzernen "X" und Meta getroffen worden; zu Meta gehören Instagram und Facebook. Trump hatte sie alle wegen Angriffs auf die Redefreiheit verklagt. Nach seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus Anfang des Jahres näherten sich die Konzernchefs Trump dann an. Kritiker werfen ihnen nun vor, vor der Trump-Administration einzuknicken.
