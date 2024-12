Der Nahostkrieg wirkt sich auch auf die Weihnachtsfeier in Bethlehem aus. (imago / Friedrich Stark)

Eine israelische Delegation warte in Katar auf eine Antwort der militant-islamistischen Hamas zu Details einer Einigung über eine Waffenruhe, zitiert die israelische Nachrichtenseite "ynet" mit den Verhandlungen befasste Quellen. Eine positive Antwort scheine jedoch unwahrscheinlich, heißt es.

Und auch Israel ist auch nach monatelangen Verhandlungen nur wenig gewillt, einer Waffenruhe zuzustimmen. Israels Präsident Herzog erinnerte am Abend an die rund 100 Geiseln, die auch nach 444 Tagen "ohne grundlegende humanitäre Hilfe, Medikamente oder Besuche des Roten Kreuzes" weiter in Gaza gefangen gehalten würden. Israels Regierungschef Netanjahu sprach zuletzt zwar im Parlament von "gewissen Fortschritten", bekräftigte aber, dass er keinem Ende des Krieges zustimmen werde, bevor die Hamas nicht vollständig eliminiert sei.

Bei der Explosion eines Waffen- und Munitionslagers der Hamas wurden gestern drei weitere israelische Soldaten getötet, wie die Armee mitteilte. Es werde untersucht, ob das Waffenlager von Hamas-Kämpfern ferngezündet wurde.

Israelisches Militär meldet erneut Beschuss aus dem Jemen

In der Nacht meldete Israel zudem Beschuss aus dem Jemen. Nach Angaben des Militärs wurde das Geschoss noch außerhalb der israelischen Grenzen abgefangen. In mehreren Gebieten im Zentrum des Landes war Luftalarm ausgelöst worden, viele Bewohner mussten Schutzräume aufsuchen.

Am Samstag hatte eine Rakete aus dem Jemen die Stadt Tel Aviv getroffen. Dabei wurden 16 Personen leicht verletzt. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine harte militärische Reaktion gegen die Huthi an. Diese sehen sich als Verbündete der militant-islamistischen Hamas und greifen immer wieder Israel, aber auch Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden mit Raketen und Drohnen an.

Christmette und gedämpfte Feiern in Bethlehem

In Bethlehem, der Überlieferung nach Geburtsort von Jesus Christus, sollen derweil die Weihnachtsfeierlichkeiten wegen des Gaza-Kriegs dieses Jahr eher gedämpft ausfallen. Die Prozession von Jerusalem nach Bethlehem sowie die Mitternachtsmesse in Bethlehem sollen zwar wie üblich stattfinden. Verzichtet wird jedoch auf festlichen Schmuck in der kleinen Stadt im Westjordanland sowie auf das Anzünden der Kerzen des Weihnachtsbaums vor der Geburtskirche.

Es wird erwartet, dass sich Papst Franziskus in Rom bei den Weihnachtsgottesdiensten eindringlich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. In einer Ansprache im Vatikan hatte er kürzlich die verheerenden Folgen des Gaza-Kriegs beklagt. Israel nannte seine Worte "enttäuschend", da der Pontifex außer Acht lasse, dass Israel einen Mehrfrontenkrieg führe, der ihm aufgezwungen worden sei.

