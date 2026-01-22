Im Fall Menden

An die Schützenhalle in Menden haben Unbekannte in der Nacht vor einem Wahlkampfauftritt des damaligen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) Schriftzüge an eine Wand gesprüht. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Das entschied das Landgericht Arnsberg, wie die dpa berichtete. Zuvor war die Razzia bei einer 17-jährigen SPD-Politikerin und örtlichen Juso-Chefin für illegal erklärt worden. In beiden Fällen erklärten die Richter, dass ein Anfangsverdacht nicht vorgelegen habe. Ermittler hatten die Verdächtigen damals auch auf ein anonymes Schreiben hin ins Visier genommen. - Vor einem Jahr waren vor einem Auftritt von Merz in Menden Schmierereien aufgetaucht. Innenminister Reul, CDU, konstatierte damals bei einem im Rahmen der Ermittlungen mehrfach in Erscheinung getretenen Polizisten, der auch Stadtrat für die CDU ist, Befangenheit und leitete die Prüfung eines Disziplinarverfahrens ein.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.