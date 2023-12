Feuerwerk an der Sydney Harbor Bridge in Australien (Dan Himbrechts / AAP Image / AP / dpa / Dan Himbrechts)

Tausende Menschen bejubelten ein Feuerwerk, das vom höchsten Gebäude des Landes, dem 328 Meter hohen Sky Tower, gezündet wurde. In der Innenstadt gab es zudem eine Lichtshow.

In der australischen Küstenmetropole Sydney stand die berühmte Sydney Harbor Bridge im Zentrum des Feuerwerks. Mehr als eine Million Menschen waren gekommen, um die 12-minütige Show zu sehen.

In Berlin sollen etwa 4.500 Polizisten sich darum kümmern, Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr zu verhindern. In mehreren Straßen wurden Feuerwerksverbotszonen ausgerufen. In Neukölln wurde ein propalästinensischer Protest verboten.

Papst Franziskus erinnerte im Vatikan bei seinem traditionellen Sonntagssegen an die Leidtragenden von Konflikten weltweit, etwa in der Ukraine, im Gazastreifen und in Israel sowie im Sudan.

