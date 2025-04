Bekannt aus Goethes "Faust"

Festakt im "Auerbachs Keller" in Leipzig (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach in einer Grußbotschaft von einem "geschichtsträchtigen Datum". Auerbachs Keller sei nicht nur ein Ort zum Trinken und Zechen. Das Lokal stehe vor allen Dingen für eine Geschichte von Menschen, die über Jahrhunderte an diesem Ort gearbeitet hätten und gesellig gewesen seien. Kretschmer betonte die Bedeutung solcher Orte in einer Zeit digitaler Vereinzelung. Die Jubiläumsfeier begann um 15.25 Uhr – in Anspielung auf das Gründungsjahr 1525. Eröffnet wurde sie von der Figur des Mephisto.

Das Gasthaus führt seine Ursprünge auf den Arzt Heinrich Stromer von Auerbach zurück. Dieser begann laut Überlieferung im Jahr 1525, in seinem Keller Wein an Studenten auszuschenken. Jahrzehnte später setzte Johann Wolfgang von Goethe dem Ort ein literarisches Denkmal – mit einer Szene, in der Mephisto und Faust in Auerbachs Keller einkehren.

