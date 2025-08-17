Insgesamt wollen West Virginia, South Carolina und Ohio rund 700 Soldaten abordnen, wie die Bundesstaaten mitteilten. Dies geschehe als Zeichen des Engagements für die öffentliche Sicherheit und die regionale Zusammenarbeit, erklärte der Gouverneur von West Virginia, Morrisey.
Trump hatte bereits 800 Nationalgardisten für den Einsatz in der Hauptstadt aktiviert und dies mit einem Vorgehen gegen Kriminalität und Obdachlose begründet. Zudem hatte er angekündigt, die Polizeibehörde unter Bundeskontrolle zu stellen. Dies wurde allerdings durch einen Kompromiss mit der Stadt abgewendet.
