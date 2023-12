Silvesterfeiern weltweit

Silvester-Feuerwerk am Opernhaus in Sydney, Australien (AFP / IZHAR KHAN)

Auf dem Kiritimati-Atoll in der Südsee wurde es um 11 Uhr deutscher Zeit als erstes eingeläutet. Auch in den Inselstaaten Samoa und Tonga sowie in Neuseeland ist Mitternacht bereits vorbei. An der Sydney Harbor Bridge in Australien haben sich nach Behördenangaben mehr als eine Million Menschen versammelt, um 2024 zu begrüßen.

Die französische Polizei setzt in Paris erstmals Drohnen ein, um die Sicherheit während der Silvesterfeierlichkeiten zu gewährleisten. Die Regierung geht laut Innenminister Darmanin von einer "sehr hohen Terrorgefahr" aus.

In Berlin ist die Polizei mit etwa 4.000 Beamten im Einsatz. Zu der Silvesterparty mit Höhenfeuerwerk am Brandenburger Tor sind 65.000 Menschen zugelassen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.