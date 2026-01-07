Betrugsversuche am Telefon

Die Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen im Stadtteil Buer (Oliver Berg/dpa)

Offensichtlich versuchten Trittbrettfahrer, die Ereignisse für betrügerische Anrufe auszunutzen, heißt es. Unbekannte gäben sich als Bankmitarbeiter oder Polizisten aus und fragten unter Hinweis auf den Einbruch, ob Menschen Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause hätten. Teils versuchten sie dabei, an persönliche Daten zu kommen.

Die Polizei betonte einmal mehr, dass echte Beamte keine Wertgegenstände bei den Bürgerinnen und Bürgern abholten, um sie in Verwahrung zu nehmen.

Bei dem Einbruch am 29. Dezember hatten die Täter fast alle 3.250 Kunden-Schließfächer aufgebrochen. Sie drangen in einen Archivraum ein, von dem aus sie ein großes Loch in den Tresorraum bohrten.

