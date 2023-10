Darüber berichtet die Zetung "The Guardian". In dem Haus wurden über die Jahrhunderte verschiedene Holzböden verlegt. Der älteste Boden bestand aus Eichenbrettern aus dem frühen 15. Jahrhundert, wie Bautechnik und eine archäologische Anlayse der Baumringen ergaben. Zuerst war das Haus ein religiöser Treffpunkt, dann wurde es zu einem Theater. 1593 war laut Rechnungsbuch tatsächlich Shakespeare mit einer Schauspiel-Truppe zu Gast. Zu der Zeit waren die Theater in London wegen einer Seuche geschlossen.