Fußball-WM

Der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken und der frühere Dortmund-Trainer Jürgen Klopp sprachen jeweils von einer schlechten Entscheidung, die dem Sport schade.
Der Stürmer Folarin Balogun darf trotz einer Roten Karte im Achtelfinale eingesetzt werden. Die FIFA setzte die Sperre nach eigenen Angaben zur Bewährung aus. Mehrere US-Medien berichten, dass Präsident Trump bei der FIFA auf eine Überprüfung der Sperre gedrängt hat. Balogun ist mit drei Treffern der beste Schütze seiner Mannschaft im laufenden Turnier.
Die USA spielen in der kommenden Nacht gegen Belgien.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.