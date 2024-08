AfD-Europapolitiker (picture alliance /dpa / Daniel Löb)

Der Antrag sei bereits vor einigen Wochen gestellt worden, sagte ein Sprecher der Behörde der "Augsburger Allgemeinen". Wann das EU-Parlament darüber entscheide, sei den Ermittlern nicht bekannt.

Gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Bystron wurde vor seinem Wechsel nach Brüssel wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechlichkeit ermittelt. Aufgrund seines neuen Mandats genießt er Immunität.

Der AfD-Politiker war im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen das prorussische Internetportal "Voice of Europe" in die Schlagzeilen geraten. Nach Medienberichten wird ihm in diesem Zusammenhang die Annahme von Geldern aus Russland vorgeworfen. Bystron hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

