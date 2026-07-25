Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht ist einer der Grundpfeiler unserer Demokratie (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Insgesamt geht es um 640 Menschen, denen in Afghanistan Verfolgung droht und die eine Aufnahmezusage der Bundesregierung bekommen hatten. Innenminister Dobrindt nahm die Zusage im vorigen Jahr zurück. Das Bundesverfassungsgericht erklärte diesem Schritt anhand der Beschwerde einer Frau und ihrer zwei minderjährigen Kinder für willkürlich und mahnte eine Einzelfallprüfung an.

(AZ: 2 BvR 319/26)

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.