Die Menge habe einen geschätzten Verkaufswert von mehr als 20 Millionen Euro, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine so große Menge Captagon sei noch nie an einem Ort in Deutschland sichergestellt worden.

Die Substanz wurde laut Polizei in einem Gemüsehandel in Landsberg entdeckt. Gegen die Verdächtigten werde ermittelt. Diese hielten sich aber aktuell nicht in Deutschland auf.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.