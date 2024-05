Hochwasser im Südwesten

In der Gegend um Blieskastel stehen zahlreiche Wohnhäuser unter Wasser. (IMAGO / Bernd März / IMAGO / Bernd März)

Ministerpräsidentin Rehlinger informierte sich am Abend in Blieskastel über die Situation. Dort stand das Wasser in der Altstadt stellenweise kniehoch. Die Landeshauptstadt Saarbrücken als Untere Katastrophenschutzbehörde hat nach eigenen Angaben die "Großschadenslage" aufgehoben.

In Rheinland-Pfalz sind unter anderem die Stadt Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz stark vom Hochwasser betroffen. Die Pegelstände von Schwarzbach und Hornbach, die mitten durch Zweibrücken fließen, hätten zum Teil historische Ausmaße angenommen, berichtete der Südwestrundfunk.

Bundeskanzler Scholz sagte bei einem Besuch im saarländischen Katastrophengebiet den Menschen Unterstützung zu. Der SPD-Politiker betonte bei einem Besuch in Kleinblittersdorf nahe der französischen Grenze, die akute Hilfe stehe nun im Vordergrund. Anschließend werde man verabreden, wie man denjenigen helfen könne, die in Not geraten seien.

