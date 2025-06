Heftige Gewitter in Berlin und Brandenburg verursachten viele Schäden. (Jens Dudziak / dpa / Jens Dudziak)

Zwischen Hamburg und Hannover wurde der Bahn zufolge eine Oberleitung beschädigt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen, etwa auch auf der Strecke von Bonn nach Berlin. Zwischen Hamburg und Berlin sei zudem derzeit nur ein Gleis befahrbar, hieß es.

In Berlin und Brandenburg wurden die Aufräumarbeiten fortgesetzt. Alleine in der Hauptstadt gab es nach jüngsten Angaben der Feuerwehr rund 850 wetterbedingte Einsätze, in Brandenburg waren es mehr als 1.000. Viele Bäume stürzten um. Teilweise blieben Waldgebiete gesperrt, der S-Bahn-Verkehr in Berlin ist auf einzelnen Strecken weiter unterbrochen. Infolge des Unwetters gab es mehrere Schwerverletzte. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen rückte die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen aus.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.