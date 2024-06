Restaurantkräfte und Feuerwehr arbeiten zusammen, um ein Lokal in Passau von Wasser zu befreien. (IMAGO / Wolfgang Maria Weber / IMAGO)

Unter anderem im Unterallgäu seien teilweise Keime in die Leitungen gelangt. Zudem wurden einzelne Badeseen wegen Gesundheitsgefahren gesperrt; unter anderem die Stadt Friedrichshafen hat für den Bodensee ein Badeverbot erlassen.

Vor allem entlang der unteren Donau gehen die Wasserstände nur sehr langsam zurück. In Regensburg macht der durchweichte Boden entlang einer Straße in der Altstadt den Behörden Sorgen.

Insgesamt sind bei dem Hochwasser mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, vier von ihnen in Bayern. Zuletzt war eine 79-Jährige leblos in einem Kanal in Schwaben entdeckt worden.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.