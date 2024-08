Unwetter in Wien (dpa / Berufsfeuerwehr Stadt Wien )

In mehreren Bundesländern kam es zu Überschwemmungen und Murenabgängen. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Der Arlbergpass zwischen den Bundesländern Vorarlberg und Tirol muss repariert werden. In Wien wurde eine Fußgängerin schwer verletzt, als sie von Wassermassen unter einen parkenden Bus gedrückt wurde. Am Nachmittag werden in Österreich örtlich weitere Unwetter erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.