Bretagne

Aufregung um Austausch alter Technik in Leuchtturm

In der französischen Bretagne gibt es Aufregung um einen Leuchtturm. Konkret geht es um den bislang leucht-stärksten Turm an der bretonischen Küste vor Créac'h, der an Strahlkraft verlieren soll. Denn in der dortigen Leuchttechnik ist noch gesundheitsgefährdendes Quecksilber verbaut.