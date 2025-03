EU-Gipfel in Brüssel (Omar Havana / AP / dpa / Omar Havana)

Alle EU-Staaten bis auf Ungarn bekennen sich zur Unterstützung der Ukraine

Auch der Ukraine-Krieg war Thema auf dem Gipfel. Alle Mitgliedsstaaten - mit Ausnahme von Ungarn - bekannten sich zur Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes, eine Festlegung auf konkrete Zahlen wurde jedoch vermieden. Ungarn erklärte, keinerlei neue EU-Entscheidungen zugunsten der Ukraine zu akzeptieren.

Frankreichs Staatspräsident Macron hat unterdessen ein weiteres Spitzentreffen der Ukraine-Verbündeten angekündigt . Macron sagte, am kommenden Donnerstag solle ein Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" stattfinden. Dabei gehe es neben militärischer Hilfe auch um die Frage einer Waffenruhe und die mögliche Entsendung einer Friedenstruppe.

Frankreich und Großbritannien haben erklärt, eine solche Truppe auf den Weg bringen zu wollen, bestehen aber auf eine Absicherung durch die USA. US-Präsident Trump lehnt das bislang ab. Russland hat sich mehrfach gegen eine europäische Friedenstruppe ausgesprochen

EU will wettbewerbsfähiger werden

Bei dem zweiten EU-Gipfel binnen eines Monats ging es auch um die Wettbewerbsfähigkeit der EU. In der gemeinsamen Schlusserklärung wurde eine "Vereinfachung und Verringerung des Regelungs- und Verwaltungsaufwands sowie die Senkung der Energiepreise" gefordert. Bundeskanzler Scholz mahnte in diesem Zusammenhang zügiges Handeln an. "Da geht es um viele Themen, die jetzt wegkommen müssen von Rednerpulten hin zu praktischer Politik", sagte er.

