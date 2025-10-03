In Berlin hat eine Friedensdemonstration mit mehreren tausend Teilnehmern stattgefunden. (AP / Markus Schreiber)

Mehr als 450 Gruppen, Verbände und Parteien - darunter das BSW und Teile der SPD - hatten zu der Kundgebung unter dem Motto "Nie wieder kriegstüchtig" aufgerufen. Die Polizei sprach von 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zeitgleich fand eine Kundgebung in Stuttgart statt, zu der ebenfalls mehrere tausend Menschen erwartet wurden.

In Berlin sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner, jeder schlechte Frieden sei besser als Krieg. Zu den weiteren Rednern zählten Vertreter von BSW und Linkspartei sowie Kriegsdienstverweigerer aus Russland und der Ukraine. Vereinzelt waren im Publikum auch Russland-Fahnen zu sehen.

