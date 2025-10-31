Deutsche Bahn

Hat ihr neues Personal-Paket genehmigt bekommen: Bahnchefin Palla (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Demnach wird die frühere Hornbach-Managerin Dohm künftig für die Finanzen des Staatskonzerns zuständig sein. Zudem übernimmt der ehemalige Chef der Stahlsparte von Thyssenkrupp, Osburg, die Führung der Güterverkehrs-Tochter. Er folgt damit auf die scheidende DB-Cargo-Chefin Nikutta, der angesichts hoher Verluste mangelnde Sanierungserfolge vorgeworfen worden waren. Der bisherige DB-Regio-Manager van Zijderveld wird im Vorstand künftig den Nahverkehr vertreten. Bundesverkehrsminister Schnieder sprach von einem guten Signal. Es müssten nun schnell spürbare Verbesserungen auf den Weg gebracht werden.

Bahn-Chefin Palla kündigte an, gemeinsam mit dem neuen Vorstandsteam einen Neustart des Unternehmens voranzutreiben.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.