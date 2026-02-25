Filmfestival

Tricia Tuttle, Intendantin der Berlinale. (British Film Institute)

Weimer leitet das Gremium. Nach Informationen des Deutschlandfunks dürfte bei dem Treffen unter anderem über ein vorzeitiges Aus für Berlinale-Leiterin Tuttle beraten werden.

Hintergrund ist der umstrittene Auftritt des auf dem Filfestival ausgezeichneten syrisch-palästinensischen Regisseurs Alkhatib. Er hatte in seiner Dankesrede am Wochenende von einer deutschen Mitverantwortung an einem Völkermord in Gaza gesprochen. Bundesumweltminister Schneider hatte die Veranstaltung deshalb verlassen.

Laut einem Bericht der „Bild"–Zeitung geht es aber auch darum, dass Tuttle sich eine Woche zuvor zusammen mit der Filmcrew mit Palästinenserfahne und -Tüchern gezeigt habe. Die US-Amerikanrin leitet die Berlinale seit 2024.

