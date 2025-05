Besuch in Litauen

Bundeskanzler Merz wurde vom Präsidenten Litauens, Nauseda, empfangen. (Michael Kappeler/dpa)

Anlass der Reise ist die neue Bundeswehr-Brigade in dem baltischen Staat, die heute feierlich in Dienst gestellt wird. Merz wird von Verteidigungsminister Pistorius begleitet. Beide wurden am Vormittag vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Vilnius von Staatschef Nauseda begrüßt. Merz erklärte anlässlich des Besuchs, dass die weitere Unterstützung der Ukraine nicht an finanziellen Mitteln scheitern werde. Zugleich verwies er darauf, dass es keinerlei Anzeichen dafür gebe, dass die USA planten, ihre Truppen aus Deutschland abzuziehen.

Die Brigade soll im übernächsten Jahr voll einsatzfähig sein, dann mit einer Präsenz von bis zu 5.000 Soldaten. Für die Bundeswehr ist es die erste dauerhafte Stationierung eines Truppenverbandes im Ausland. Deutschland reagiert damit auf die wachsende Bedrohung durch Russland an der NATO-Ostflanke.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.