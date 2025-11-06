An manchen Bildern hängen Preisschilder im Millionenbereich. Unter anderem werden Werke von Andy Warhol, Gerhard Richter, Max Liebermann zum Verkauf angeboten.
Die Kunstmesse ist etwas kleiner als im Vorjahr, aber die Zahl der teilnehmenden jungen Galerien ist auf 34 gestiegen. Für sie bleibt die Kölner Kunstmesse ein attraktiver Standort.
Am morgigen Freitag wird die deutsch-libanesische Galeristin Andrée Sfeir-Semler mit dem Art-Cologne-Preis ausgezeichnet. Die in Beirut geborene Kunsthistorikerin habe große Verdienste für die interkulturelle Vermittlung geleistet, heißt es zur Begründung.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.