Ein Thema bei der Konferenz dürfte auch der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen werden. (picture alliance / AA / Tayfun Coskun)

Vor dem Hintergrund der Energie- und Wirtschaftskrise kommen Minister von mehr als 30 Staaten, sowie hochrangige Vertreter aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Finanzsektor und Wirtschaft zusammen. Das Treffen dient unter anderem der Vorbereitung der UNO-Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres in der Türkei stattfindet. Ein Thema dürfte auch der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen werden. Bemühungen um einen Fahrplan dazu waren bei der letzten Weltklimakonferenz in Brasilien gestockt. Die Versorgungsengpässe bei Öl und Gas durch den Iran-Krieg haben jedoch die Debatte wieder angefacht, wie die Abhängigkeit davon verringert werden könnte.

Bundesumweltminister Schneider eröffnet die zweitägige Konferenz gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Australien und der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.