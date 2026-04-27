Baden-Württemberg

Die drei Frauen und zwei Männer sollen im vergangenen September nachts in die Firma eingebrochen sein und dort Inventar in hohem Wert zerstört haben. Sie gehören laut Staatsanwaltschaft zu der pro-palästinensischen Gruppe "Palestine Action".
Den irischen, britischen, spanischen und deutschen Staatsangehörigen wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, außerdem Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.
"Palestine Action" wurde in Großbritannien im vergangenen Jahr verboten, nachdem Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen waren und Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht hatten.
Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.