Nach den Wahlen

Auftakt zu Koalitionsgesprächen in Bayern und Hessen

Nach der Landtagswahl in Bayern will die CSU am Donnerstag mit den Freien Wählern Gespräche über die Fortsetzung ihrer Koalition aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident Söder nach einer Fraktionssitzung in München mit. Die Koalitionsverhandlungen sollten möglichst in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 30. Oktober abgeschlossen werden.

10.10.2023