Internationales Filmfestival Locarno (dpa-news/Jean-Christophe Bott)

Im internationalen Wettbewerb um den Hauptpreis, den "Goldenen Leoparden", laufen 17 Filme aus aller Welt. Zum Auftakt wird in der Stadt am Lago Maggiore im Kanton Tessin die Uraufführung von "Le Déluge" des italienischen Regisseurs Gianluca Jodice gezeigt. An den kommenden zehn Tagen werden in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen 225 Spiel-, Dokumentar-, Experimental- und Kurzfilme gezeigt - darunter zahlreiche Werke deutscher Filmemacher. Der "Goldene Leopard" und weitere Preise werden am 17. August verliehen. Locarno gehört zusammen mit Cannes, Berlin und Venedig zu den bedeutendsten europäischen Filmfestivals.

