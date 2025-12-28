Die Vierschanzentournee beginnt mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf (Archivbild). (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Als Topfavorit geht im Allgäu der Slowene Domen Prevc an den Start. Auch der Japaner Ryoyu Kobayashi hat gute Chancen. Er hat die Tournee bereits dreimal gewonnen. Der Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee gilt als prestigeträchtigster Titel im Skispringen. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf folgen als weitere Stationen Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und die Abschlussveranstaltung am Dreikönigstag in Bischofshofen.

Im kommenden Winter soll die Vierschanzentournee mit den Springen in Deutschland und Österreich erstmals auch für Frauen ausgetragen werden.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.